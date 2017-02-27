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27 февраля 2017, 21:26 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Джон Купер: Мы говорили, что Василевский наше будущее. Его время настало

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что после обмена Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» клуб перешел от слов к делу, делая Андрея Василевского первым номером команды.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 32 матча в регулярном чемпионате и одержал всего 11 побед. Бишоп был обменян в «Кингз» на Петера Будая.

— Мы всегда говорили, что Василевский — это наше будущее, — цитирует TB Times Купера. — Теперь его время настало.

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Айзерман: У Василевского есть всё, чтобы быть великолепным первым номером

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал обмен вратаря Бена Бишопа в «Лос-Анджелес Кингз» и отметил, что у Андрея Василевского есть всё, чтобы долгое время быть стартовым голкипером.
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