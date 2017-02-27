Джон Купер: Мы говорили, что Василевский наше будущее. Его время настало

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 32 матча в регулярном чемпионате и одержал всего 11 побед. Бишоп был обменян в «Кингз» на Петера Будая.

— Мы всегда говорили, что Василевский — это наше будущее, — цитирует TB Times Купера. — Теперь его время настало.