Джон Купер: Мы говорили, что Василевский наше будущее. Его время настало
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что после обмена Бена Бишопа в «Лос-Анджелес» клуб перешел от слов к делу, делая Андрея Василевского первым номером команды.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 32 матча в регулярном чемпионате и одержал всего 11 побед. Бишоп был обменян в «Кингз» на Петера Будая.
— Мы всегда говорили, что Василевский — это наше будущее, — цитирует TB Times Купера. — Теперь его время настало.
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