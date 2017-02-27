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27 февраля 2017, 21:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Оттавы» Хэммонд пропустит остаток сезона из-за травмы

Вратарь «Оттава Сенаторз» Эндрю Хэммонд пропустит остаток сезона.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион. Голкиперу предстоит операция на тазобедренном суставе.

«Хэммонд прошёл медицинское обследование, которое выявило разрыв в тазобедренном суставе. В ближайшее время его прооперируют. Остаток сезона Эндрю пропустит, наши доктора предполагают, что он сможет начать ледовые тренировки через 12 недель», — цитирует Дориона пресс-служба клуба.

Хэммонд последний раз выходил на лёд 7 февраля в матче с «Сент-Луис Блюз». В этом сезоне он провёл шесть игр, отразив 83,7% бросков и пропуская в среднем 4,08 шайбы за матч.

Оттава Сенаторз
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