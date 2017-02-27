1. Филип Форсберг, нападающий «Нэшвилл Предаторз». Стал лучшим бомбардиром и снайпером недели, набрав 10 (8+2) очков в четырёх матчах, а также оформил хет-трики в двух матчах подряд — с «Калгари Флэймз» (6:5) и «Колорадо Эвеланш» (4:2).



2. Джонатан Тэйвз, нападающий «Чикаго Блэкхоукс». Помог своей команде выиграть три матча из трёх, набрав при этом 9 (4+5) результативных баллов.



3. Джонни Годро, нападающий «Калгари Флэймз». Набрал 8 (2+6) результативных баллов и помог «огонькам» одержать четыре победы в четырёх матчах.