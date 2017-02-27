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27 февраля 2017, 20:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форсберг, Тэйвз и Годро — три звезды недели в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшей игровой недели.

1. Филип Форсберг, нападающий «Нэшвилл Предаторз». Стал лучшим бомбардиром и снайпером недели, набрав 10 (8+2) очков в четырёх матчах, а также оформил хет-трики в двух матчах подряд — с «Калгари Флэймз» (6:5) и «Колорадо Эвеланш» (4:2).

2. Джонатан Тэйвз, нападающий «Чикаго Блэкхоукс». Помог своей команде выиграть три матча из трёх, набрав при этом 9 (4+5) результативных баллов.

3. Джонни Годро, нападающий «Калгари Флэймз». Набрал 8 (2+6) результативных баллов и помог «огонькам» одержать четыре победы в четырёх матчах.
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