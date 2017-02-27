Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28910475/
27 февраля 2017, 20:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Филадельфии» Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию

Защитник «Филадельфии Флайерз» Брендан Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову нападающего «Питтсбург Пингвингз» Джейка Гюнцеля в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Департамент по безопасности игроков отметил, что Мэннинг проводил силовой приём, когда игрок уже не владел шайбой, а также попал в голову. Во время матча защитник «лётчиков» был наказал двухминутным штрафом, а встреча завершилась со счётом 2:4.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в присутствии 67318 зрителей

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в присутствии 67318 зрителей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Филадельфию» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге на футбольной арене Heinz Field в рамках Stadium Series, игру посетило 67 318 зрителей.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»