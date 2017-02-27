Защитник «Филадельфии» Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию

Департамент по безопасности игроков отметил, что Мэннинг проводил силовой приём, когда игрок уже не владел шайбой, а также попал в голову. Во время матча защитник «лётчиков» был наказал двухминутным штрафом, а встреча завершилась со счётом 2:4.