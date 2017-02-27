Защитник «Филадельфии» Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию
Защитник «Филадельфии Флайерз» Брендан Мэннинг получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову нападающего «Питтсбург Пингвингз» Джейка Гюнцеля в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Департамент по безопасности игроков отметил, что Мэннинг проводил силовой приём, когда игрок уже не владел шайбой, а также попал в голову. Во время матча защитник «лётчиков» был наказал двухминутным штрафом, а встреча завершилась со счётом 2:4.
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