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27 февраля 2017, 20:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Детройт» продлил контракт с защитником Дженсеном на два года

Защитник Ник Дженсен продлил контракт с «Детройт Ред Уингз» на два года.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Дженсен дебютировал в НХЛ в текущем регулярном чемпионате, проведя 27 матчей, в которых набрал 8 (3+5) результативных баллов. Он был задрафтован «Детройтом» в 2009 году под общим 150-м номером.

«Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 играх.

Детройт Ред Уингз
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