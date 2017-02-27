«Детройт» продлил контракт с защитником Дженсеном на два года

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



26-летний Дженсен дебютировал в НХЛ в текущем регулярном чемпионате, проведя 27 матчей, в которых набрал 8 (3+5) результативных баллов. Он был задрафтован «Детройтом» в 2009 году под общим 150-м номером.



«Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 играх.