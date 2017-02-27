Айзерман: У Василевского есть всё, чтобы быть великолепным первым номером

«Нам нужно было совершить этот обмен именно сейчас, чтобы освободить как можно больше места под потолком зарплат. Мы верим, что Андрей будет великолепным первым номером в этой лиге долгое время. У него есть всё для этого. В его игре будут взлёты и падения. Но я верю, что его психологическая стойкость и характер помогут преодолеть спады, когда они случатся», — цитирует Айзермана пресс-служба клуба.