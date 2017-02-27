Нападающий Дидоменико перешёл из «Лангнау» в «Оттаву»
Форвард Крис Дидоменико покинул «Лангнау» и станет игроком «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает Swiss Hockey News.
Канадский клуб предложил нападающему односторонний контракт до конца нынешнего сезона и двусторонний на весь следующий.
«Лангнау» официально сообщил о переходе форварда в команду из НХЛ, название которой в сообщении не приведено. «Оттава» ещё не объявила о контракте.
В нынешнем сезоне хоккеист провёл в швейцарской лиге 46 матчей и набрал 34 (8+26) очка.
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