Нападающий Дидоменико перешёл из «Лангнау» в «Оттаву»

Канадский клуб предложил нападающему односторонний контракт до конца нынешнего сезона и двусторонний на весь следующий.



«Лангнау» официально сообщил о переходе форварда в команду из НХЛ, название которой в сообщении не приведено. «Оттава» ещё не объявила о контракте.



В нынешнем сезоне хоккеист провёл в швейцарской лиге 46 матчей и набрал 34 (8+26) очка.