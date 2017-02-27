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27 февраля 2017, 10:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лучшие сейвы прошедшей недели в НХЛ, Прайс — на первом месте

Официальный сайт НХЛ представил топ-10 сейвов прошлой игровой недели.

Лучшим стало спасение голкипера «Монреаля» Кэри Прайса в матче с «Рейнджерс».

10. Джонатан Бернье («Анахайм Дакс»)
9. Люк Шенн («Аризона Койотс»)
8. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)
7. Марек Лангхамер («Аризона Койотс»)
6. Джеймс Раймер («Флорида Пантерз»)
5. Аарон Делл («Сан-Хосе Шаркс»)
4. Кори Кроуфорд («Чикаго Блэкхоукс»)
3. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
2. Петр Мразек («Детройт Ред Уингз»)
1. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»).
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