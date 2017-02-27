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27 февраля 2017, 10:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голы Кузнецова и Малкина — в топ-10 по итогам прошедшей недели

НХЛ назвала топ-10 голов прошлой игровой недели.

Лучшим стал гол форварда «Тампы» Джонатана Друэна в ворота «Колорадо».

10. Александр Эдлер («Ванкувер Кэнакс»)
9. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
8. Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
7. Тэннер Пирсон («Лос-Анджелес Кингз»)
6. Ник Баптист («Баффало Сэйбрз»)
5. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)
4. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»)
3. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
2. Патрик Кэйн («Чикаго Блэкхоукс»)
1. Джонатан Друэн («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

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