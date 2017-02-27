Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28901786/
27 февраля 2017, 10:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Анисимов повторил свой рекорд по голам за сезон в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:2).

На 55-й минуте матча он вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Артемий Панарин.

Это 22-я шайба Анисимова в текущем регулярном чемпионате НХЛ, он повторил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2013/14. Всего в 58 матчах текущего сезона на счету игрока 43 (22+21) очка.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»