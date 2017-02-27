Анисимов повторил свой рекорд по голам за сезон в НХЛ

На 55-й минуте матча он вывел свою команду вперёд. Ассистировал ему Артемий Панарин.

Это 22-я шайба Анисимова в текущем регулярном чемпионате НХЛ, он повторил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2013/14. Всего в 58 матчах текущего сезона на счету игрока 43 (22+21) очка.