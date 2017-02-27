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27 февраля 2017, 9:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Бостона» Бержерон признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с «Далласом», в котором «Бостон» одержал победу со счетом 6:3, Бержерон набрал 3 очка (2 гола + 1 передача).

Второй звездой дня стал форвард «Калгари» Джонни Гудро, в игре с «Каролиной» (3:1) он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Третьей звездой признан нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) оформил дубль.

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