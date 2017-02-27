Нападающий «Бостона» Бержерон признан первой звездой дня в НХЛ

В матче с «Далласом», в котором «Бостон» одержал победу со счетом 6:3, Бержерон набрал 3 очка (2 гола + 1 передача).

Второй звездой дня стал форвард «Калгари» Джонни Гудро, в игре с «Каролиной» (3:1) он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Третьей звездой признан нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, который во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) оформил дубль.