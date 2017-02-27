Гол Анисимова и пас Панарина помогли «Чикаго» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) в пользу хозяев льда, которые одержали четвертую победу подряд.
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Тэйвз (5-я минута), Патрик Кейн (12), Артем Анисимов (55), которому ассистировал Артемий Панарин, и Таннер Керо (60, в пустые ворота). У гостей отличились Магнус Пяярви (17) и Алекс Пьетранджело (33).
Результаты других игр:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» — 2:5, вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30 и был признан третьей звездой матча,
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 5:4,
«Флорида» — «Оттава» — 1:2,
«Аризона» — «Баффало» — 3:2.
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