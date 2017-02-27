«Тампа» обменяла вратаря Бишопа в «Лос-Анджелес»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Бен Бишоп продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе». Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Тампа» обменяла Бишопа и право выбора в пятом раунде драфта 2017 года на словацкого вратаря Петера Будая, его соотечественника защитника Эрика Чернака и право выбора в седьмом раунде драфта 2017 года. При определенных условиях «Тампа» может получить еще один выбор на этом драфте.
Летом у Бишопа заканчивается срок действия двухлетнего контракта на сумму $11,9 млн. В этом сезоне 30-летний американский голкипер провел 32 матча, в которых одержал 16 побед. Он выступал за «Тампу» с апреля 2013 года. Его конкурентом за место в составе являлся российский голкипер Андрей Василевский.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter