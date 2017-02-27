«Тампа» обменяла вратаря Бишопа в «Лос-Анджелес»

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«Тампа» обменяла Бишопа и право выбора в пятом раунде драфта 2017 года на словацкого вратаря Петера Будая, его соотечественника защитника Эрика Чернака и право выбора в седьмом раунде драфта 2017 года. При определенных условиях «Тампа» может получить еще один выбор на этом драфте.

Летом у Бишопа заканчивается срок действия двухлетнего контракта на сумму $11,9 млн. В этом сезоне 30-летний американский голкипер провел 32 матча, в которых одержал 16 побед. Он выступал за «Тампу» с апреля 2013 года. Его конкурентом за место в составе являлся российский голкипер Андрей Василевский.