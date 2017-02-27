Еще у двух игроков «Ванкувера» обнаружены симптомы свинки
ОТТАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. У шведского форварда «Ванкувера» Антона Родина, защитника Бена Хаттона, а также одного из членов тренерского состава канадской команды обнаружены симптомы свинки. Как сообщил в воскресенье телеканал
Си-би-си, эту информацию подтвердил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уилли Дежарден.
Ранее сообщалось, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней игры против «Сан-Хосе» (1:4).
Родин получил травму колена в январе в игре с «Калгари», а Хаттон вернулся в состав в начале февраля после перелома руки.
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