Еще у двух игроков «Ванкувера» обнаружены симптомы свинки

Ранее сообщалось, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были отстранены от последней домашней игры против «Сан-Хосе» (1:4).

Родин получил травму колена в январе в игре с «Калгари», а Хаттон вернулся в состав в начале февраля после перелома руки.