Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан третьей звездой победного матча НХЛ с «Рейнджерс»
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Рейнджерс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Александер Веннберг (2-я и 30-я минуты), Кэм Аткинсон (7, 45) и Джош Андерсон (60). У хозяев отличился Рик Нэш (5) и Йеспер Фаст (60).
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30, став третьей звездой матча.
В других матчах «Каролина» дома уступила «Калгари» (1:3), «Нэшвилл» на своем льду победил «Эдмонтон» (5:4), «Бостон» в гостях был сильнее «Далласа» — 6:3.
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