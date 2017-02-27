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27 февраля 2017, 8:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан третьей звездой победного матча НХЛ с «Рейнджерс»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Рейнджерс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 27 февраля. /ТАСС/. </em><span class=error>Коламбус</span> победил Рейнджерс со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Александер Веннберг (2-я и 30-я минуты), Кэм Аткинсон (7, 45) и Джош Андерсон (60). У хозяев отличился Рик Нэш (5) и Йеспер Фаст (60).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30, став третьей звездой матча.

В других матчах «Каролина» дома уступила «Калгари» (1:3), «Нэшвилл» на своем льду победил «Эдмонтон» (5:4), «Бостон» в гостях был сильнее «Далласа» — 6:3.

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