«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу «Калгари». В составе победителей дубль оформил Джонни Гудро (35-я и 52-я минуты), который также отметился результативной передачей на Майкла Ферланда (27). У хозяев отличился Виктор Раск (5).

«Калгари» набрал 70 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Каролина» с 58 очками идет на 15-й строчке на Востоке.