«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу «Калгари». В составе победителей дубль оформил Джонни Гудро (35-я и 52-я минуты), который также отметился результативной передачей на Майкла Ферланда (27). У хозяев отличился Виктор Раск (5).
«Калгари» набрал 70 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Каролина» с 58 очками идет на 15-й строчке на Востоке.
|26.02.2017 23:00
|Зрители 14112
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|1:3
|Калгари Флэймз
|(1:0, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Глен Гулутзан
Вратари
|Эдди Лэк 57:42 (Э. Лэк 58:56-59:14)
|Брайан Эллиотт
|1-й период
|Сэм Беннетт
|04:07
|04:54
|Виктор Раск (Дж. Скиннер, Н. Хэнифин)
|Алекс Чейссон
|06:58
|2-й период
|Майкл Ферланд (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди)
|26:05
|Джон Годро
|34:50
|3-й период
|Джон Годро (Ш. Монахэн, Ти.Дж. Броди)
|51:04
Статистика
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Эллиотт (Калгари Флэймз), В. Раск (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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