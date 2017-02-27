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27 февраля 2017, 8:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Калгари» на выезде переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. «Калгари Флэймз» одержал выездную победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу «Калгари». В составе победителей дубль оформил Джонни Гудро (35-я и 52-я минуты), который также отметился результативной передачей на Майкла Ферланда (27). У хозяев отличился Виктор Раск (5).

«Калгари» набрал 70 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Каролина» с 58 очками идет на 15-й строчке на Востоке.

26.02.2017 23:00 Зрители 14112 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 1:3 Калгари Флэймз
(1:0, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
Билл Питерс Глен Гулутзан
Вратари
Эдди Лэк 57:42 (Э. Лэк 58:56-59:14) Брайан Эллиотт
1-й период
Сэм Беннетт 04:07
04:54 Виктор Раск (Дж. Скиннер, Н. Хэнифин)
Алекс Чейссон 06:58
2-й период
Майкл Ферланд (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди) 26:05
Джон Годро 34:50
3-й период
Джон Годро (Ш. Монахэн, Ти.Дж. Броди) 51:04
Статистика
0 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), Б. Эллиотт (Калгари Флэймз), В. Раск (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
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