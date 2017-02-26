«Бостон» в гостях победил «Даллас»
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Бостон Брюинз» в гостях победили «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Далласе, завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей. В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршанд (6), Давид Крейчи (7), Фрэнк Ватрано (35), Патрис Бержерон (36, 48) и Райан Спунер (55). У «Старз» отличились Джон Клингберг (25), Иржи Гудлер (32) и Тайлер Сегин (54).
В следующем матче «Бостон» 28 февраля сыграет дома с «Аризоной», «Даллас» в этот же день примет «Питтсбург».
|26.02.2017 20:30
|Регулярный чемпионат
|American Airlines Center
|Даллас Старз
|3:6
|Бостон Брюинз
|(0:2, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Кари Лехтонен
|Туукка Раск
|1-й период
|00:02
|Джейми Бенн
|Дэвид Бэкес
|00:02
|Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Пастрняк)
|05:56
|Давид Крейчи (Д. Бэкес, Т. Краг)
|06:51
|2-й период
|24:40
|Йон Клингберг (И. Гудлер, Д. Шор)
|25:11
|Кертис Маккензи
|Кеван Миллер
|25:11
|Тори Краг
|31:10
|31:49
|Иржи Гудлер (Джей. Бенн, Т. Сегин)
|Фрэнк Ватрано (Кев. Миллер, Р. Спунер)
|34:41
|Патрис Бержерон (Б. Маршанд, З. Хара)
|35:21
|3-й период
|44:23
|Кертис Маккензи
|Патрис Бержерон (Б. Маршанд, Т. Краг)
|47:48
|Брэндон Карло
|50:44
|53:00
|Тайлер Сегин (П. Шарп, Й. Клингберг)
|53:10
|Стивен Джонс
|Райан Спунер (Т. Краг, Д. Пастрняк)
|54:23
Статистика
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|П. Бержерон (Бостон Брюинз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Т. Краг (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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