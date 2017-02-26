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26 февраля 2017, 23:51 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Бостон» в гостях победил «Даллас»

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Бостон Брюинз» в гостях победили «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Далласе, завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей. В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршанд (6), Давид Крейчи (7), Фрэнк Ватрано (35), Патрис Бержерон (36, 48) и Райан Спунер (55). У «Старз» отличились Джон Клингберг (25), Иржи Гудлер (32) и Тайлер Сегин (54).

В следующем матче «Бостон» 28 февраля сыграет дома с «Аризоной», «Даллас» в этот же день примет «Питтсбург».

26.02.2017 20:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Даллас Старз 3:6 Бостон Брюинз
(0:2, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
Линди Рафф Брюс Кэссиди
Вратари
Кари Лехтонен Туукка Раск
1-й период
00:02 Джейми Бенн
Дэвид Бэкес 00:02
Брэд Маршанд (П. Бержерон, Д. Пастрняк) 05:56
Давид Крейчи (Д. Бэкес, Т. Краг) 06:51
2-й период
24:40 Йон Клингберг (И. Гудлер, Д. Шор)
25:11 Кертис Маккензи
Кеван Миллер 25:11
Тори Краг 31:10
31:49 Иржи Гудлер (Джей. Бенн, Т. Сегин)
Фрэнк Ватрано (Кев. Миллер, Р. Спунер) 34:41
Патрис Бержерон (Б. Маршанд, З. Хара) 35:21
3-й период
44:23 Кертис Маккензи
Патрис Бержерон (Б. Маршанд, Т. Краг) 47:48
Брэндон Карло 50:44
53:00 Тайлер Сегин (П. Шарп, Й. Клингберг)
53:10 Стивен Джонс
Райан Спунер (Т. Краг, Д. Пастрняк) 54:23
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Бержерон (Бостон Брюинз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Т. Краг (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Даллас Старз
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