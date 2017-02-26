«Бостон» в гостях победил «Даллас»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Далласе, завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей. В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршанд (6), Давид Крейчи (7), Фрэнк Ватрано (35), Патрис Бержерон (36, 48) и Райан Спунер (55). У «Старз» отличились Джон Клингберг (25), Иржи Гудлер (32) и Тайлер Сегин (54).

В следующем матче «Бостон» 28 февраля сыграет дома с «Аризоной», «Даллас» в этот же день примет «Питтсбург».