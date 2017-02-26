Вратарь Брызгалов станет экспертом на Sportsnet во время дедлайна НХЛ
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер Илья Брызгалов будет экспертом телекорпорации Sportsnet во время дедлайна переходов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который намечен на 1 марта.
«Я бы хотел продолжить играть в хоккей, но, может быть, такой опыт на телевидении позволит мне еще раз запустить карьеру, — приводит Sportsnet слова Брызгалова. — Я не думаю, что это сложная задача.
В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе «Анахайма» в матче против «Флориды», в котором, пропустив три шайбы, был заменен. 36-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.
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