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26 февраля 2017, 13:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь Брызгалов станет экспертом на Sportsnet во время дедлайна НХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер Илья Брызгалов будет экспертом телекорпорации Sportsnet во время дедлайна переходов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который намечен на 1 марта.

«Я бы хотел продолжить играть в хоккей, но, может быть, такой опыт на телевидении позволит мне еще раз запустить карьеру, — приводит Sportsnet слова Брызгалова. — Я не думаю, что это сложная задача. По-моему, это просто здорово — работать экспертом на телевидении. Во время эфира мы обсудим все темы: глобальное потепление, вселенную, космос и так далее».

В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе «Анахайма» в матче против «Флориды», в котором, пропустив три шайбы, был заменен. 36-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.
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