Вратарь Брызгалов станет экспертом на Sportsnet во время дедлайна НХЛ

«Я бы хотел продолжить играть в хоккей, но, может быть, такой опыт на телевидении позволит мне еще раз запустить карьеру, — приводит Sportsnet слова Брызгалова. — Я не думаю, что это сложная задача. По-моему, это просто здорово — работать экспертом на телевидении. Во время эфира мы обсудим все темы: глобальное потепление, вселенную, космос и так далее».

В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе «Анахайма» в матче против «Флориды», в котором, пропустив три шайбы, был заменен. 36-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.