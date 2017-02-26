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26 февраля 2017, 12:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шаттенкирк отказался от подписания 7-летнего контракта на $ 42 млн и обмена

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кевин Шаттенкирк отказался от обмена в другую команду, готовую взять на себя его возможный контракт на 7 лет и 42 млн долларов.

Этой командой могла быть «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Срок его текущего контракта с клубом заканчивается летом, переговоры о новом соглашении с «Блюз» не завершились успехом, и клуб хочет обменять его. Нынешняя средняя зарплата игрока составляет 4,25 млн долларов.

Обмен через схему с подписанием позволил бы «Сент-Луису» увеличить размер компенсации за игрока. Это уже не первая сделка, отклоненная Шаттенкирком. Ранее сообщалось, что прошлым летом он отказался переходить в «Эдмонтон» в обмен на Тэйлора Холла.

Сент-Луис Блюз
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