Шаттенкирк отказался от подписания 7-летнего контракта на $ 42 млн и обмена

Этой командой могла быть «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Срок его текущего контракта с клубом заканчивается летом, переговоры о новом соглашении с «Блюз» не завершились успехом, и клуб хочет обменять его. Нынешняя средняя зарплата игрока составляет 4,25 млн долларов.



Обмен через схему с подписанием позволил бы «Сент-Луису» увеличить размер компенсации за игрока. Это уже не первая сделка, отклоненная Шаттенкирком. Ранее сообщалось, что прошлым летом он отказался переходить в «Эдмонтон» в обмен на Тэйлора Холла.