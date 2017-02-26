Куик, Мэттьюс и Корписало — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, сделавший
Второй звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чей дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) позволил ему достичь отметки в 30 голов за сезон.
Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, одержавший победу в первом матче после возвращения в состав команды с «Анахайм Дакс» (4:1) при 32 отражённых бросках из 33.
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