Третьей звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, сделавший шат-аут в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) при 24 отражённых бросках.



Второй звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чей дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) позволил ему достичь отметки в 30 голов за сезон.



Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, одержавший победу в первом матче после возвращения в состав команды с «Анахайм Дакс» (4:1) при 32 отражённых бросках из 33.