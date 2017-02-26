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26 февраля 2017, 10:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Куик, Мэттьюс и Корписало — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, сделавший шат-аут в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) при 24 отражённых бросках.

Второй звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чей дубль в ворота «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) позволил ему достичь отметки в 30 голов за сезон.

Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, одержавший победу в первом матче после возвращения в состав команды с «Анахайм Дакс» (4:1) при 32 отражённых бросках из 33.
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