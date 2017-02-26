Передача Малкина помогла «Питтсбургу» выиграть в Stadium Series

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«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:2.

«Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби провел в родном городе очередной матч на открытом воздухе, сойдясь на стадионе команды Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз» «Хайнц Филде» в принципиальном противостоянии с «Филадельфией».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 21, 26.02.2017, 4:00 4:2 Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз

Для «Флайерз» матч имел важнейшее значение не только из-за статуса «дерби», но и потому, что команда в последнее время попала в пике, что пагубно сказывается на шансах на попадание в плей-офф.

«Летчики» уступили до того в трех из последних четырех матчей и в шести из последних восьми, забросив в них всего 11 шайб.

Для «пингвинов» важно было выиграть, потому что в первой своей игре в истории на «Хайнц Филде» в рамках «Зимней классики-2011» они уступили «Вашингтону» Александра Овечкина со счетом 1:3.

Stadium Series команде Майка Салливана удалась куда лучше. Несмотря на то что «Филадельфия» имела преимущество по игре и заставила Мэтта Мюррея совершить 35 сейвов, своими шансами лучше распорядились хозяева.

В первом периоде 67 318 зрителей взорвались овацией после шайбы капитана команды Сидни Кросби, а Ник Бонино в начале второй 20-минутки, реализовав большинство, увеличил перевес.

Дальше «Флайерз» дважды подбирались к «пингвинам» на расстояние в одну шайбу, но второй гол Чеда Рудевела в сезоне после выигранного Евгением Малкиным вбрасывания за шесть минут до конца встречи окончательно расставил все точки над «i».

При этом последние десять минут игры дались командам очень тяжело из-за практически ураганного ветра, налетевшего на Питтсбург.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 21, 26.02.2017, 1:00 5:2 Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.

Великолепно выступающий дома, где побеждает уже на протяжении 13-ти встреч подряд «Вашингтон» на выезде не так успешен, хотя тоже имеет в целом очень неплохую статистику (16−8−6).

На этот раз команда Барри Троца, опять вынужденная играть без травмированных защитников Мэтта Нисканена и Брукса Орпика, а также нападающего первого звена Ти Джея Оши, нарвалась на находящийся в отличной форме «Нэшвилл».

В составе «Предаторз» сразу несколько хоккеистов приковывают к себе в последнее время повышенное внимание, но главным действующим лицом является, конечно, молодой швед Филип Форсберг.

Форварда в свое время на драфте выбрали как раз «Кэпиталз», однако отдали в «Предаторз» в трейде за постаревшего Мартина Эрата….

Теперь же Филип шел на фантастический рекорд в матче против бывшей команды: он мог стать первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось оформить хет-трики в трех встречах подряд!

Первый период «Нэшвилл» проиграл из-за гола Тома Уилсона, но во втором Форсберг для начала ассистировал доминирующему защитнику Роману Йози.

Ну, а затем шведский нападающий отличился и сам, оформив свою 23-ю шайбу в регулярном сезоне, прошив Филиппа Грубауэра мощнейшим щелчком в касание из правого круга вбрасывания.

Йози, набравший тоже отменную форму, в начале третьего периода установил на табло счет 4:1, оформив шестое взятие ворот в последних восьми матчах.

За три минуты до конца встречи россиянин Евгений Кузнецов своим броском вернул «Кэпс» надежду на спасение, но Форсберг сделал еще один голевой пас, и Виктор Арвидссон установил на табло окончательный счет встречи.

Оформить хет-трик в третьем матче подряд Форсбергу не удалось, но он стал первым после Михаэля Грабнера форвардом, который забросил в трех встречах семь шайб подряд. То достижение вингер установил в составе «Айлендерс» в 2011 году.

Вряд ли может занести встречу себе в актив Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» вновь ушел со льда не только без заброшенных шайб и набранных очков, но и вообще без бросков в створ.

Это уже третий такой случай с Александром Великим в последних семи поединках его команды, в то время как в предыдущих 315-ти матчах это произошло лишь раз. Причем этот матч был для Ови 900-м в НХЛ, и он стал 11-м россиянином, достигшим этой цифры.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 21, 26.02.2017, 3:00 2:3 ОТ Торонто Мэйпл Ливз Монреаль Канадиенс

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенз» — 2:3 ОТ.

Оформивший дубль в матче против «Монреаля» первый номер прошлогоднего драфта и главный претендент на звание лучшего новичка сезона Остон Мэттьюс достиг отметки в 30 шайб за чемпионат и стал третьим в истории «Торонто» дебютантом, добившимся этого показателя.

Ранее такое удавалось только Уэнделлу Кларку в сезоне 1985/86 и Даниэлю Маруа через три года, но Мэттьюс наверняка перебьет их показатели, так как играть еще достаточно, а его предшественники забросили 34 и 31 гол соответственно.

Впрочем, победу «Мэйпл Лифс» одержать все равно не удалось. В основное время голы американского суперновичка уравновесили броски Макса Пачьоретти и Алекса Гальченюка, которому ассистировал Никита Нестеров, а в овертайме победу «Канадиенз» принес Эндрю Шоу. В его голе поучаствовал Андрей Марков.

Для голкипера «Монреаля» Кэри Прайса эта победа стала 259-й в карьере в регулярных чемпионатах, и он сравнялся на третьей месте в клубной истории по этому показателю с легендарным Кеном Драйденом.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 21, 26.02.2017, 1:00 7:0 Коламбус Блю Джэкетс Нью-Йорк Айлендерс

Другие матчи.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 4:1

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:0

«Нью-Джерси Девилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 ОТ «Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4

«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» — 3:5.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский получил день отдыха, но его сменщик финн Йонас Корписало не подвел и отыграл матч против «Айлендерс» на ноль, а форвард-новичок «Рейнджерс» Павел Бучневич остался в запасе и из пресс-бокса наблюдал за тем, как его партнеры вырывали волевую победу в овертайме над «Девилз».

Шикарный гол россиянина Михаила Григоренко в ворота своей бывшей команды «Баффало» сделал счет в матче 3:0 в пользу «Колорадо», но эта радость стала для «Эвеланш» последней в игре — «Сэйбрз» забросили пять шайб подряд и вырвали победу.