Передача Малкина помогла «Питтсбургу» выиграть в Stadium Series
Голевая передача Евгения Малкина на ветру Stadium Series, засуха Александра Овечкина,
гол-красавец Михаила Григоренко и принесшие «Монреалю» победу в овертайме передачи российских защитников. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
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«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:2.
«Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби провел в родном городе очередной матч на открытом воздухе, сойдясь на стадионе команды Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз» «Хайнц Филде» в принципиальном противостоянии с «Филадельфией».
Для «Флайерз» матч имел важнейшее значение не только
«Летчики» уступили до того в трех из последних четырех матчей и в шести из последних восьми, забросив в них всего 11 шайб.
Для «пингвинов» важно было выиграть, потому что в первой своей игре в истории на «Хайнц Филде» в рамках «Зимней классики-2011» они уступили «Вашингтону» Александра Овечкина со счетом 1:3.
Stadium Series команде Майка Салливана удалась куда лучше. Несмотря на то что «Филадельфия» имела преимущество по игре и заставила Мэтта Мюррея совершить 35 сейвов, своими шансами лучше распорядились хозяева.
В первом периоде 67 318 зрителей взорвались овацией после шайбы капитана команды Сидни Кросби, а Ник Бонино в начале второй 20-минутки, реализовав большинство, увеличил перевес.
Дальше «Флайерз» дважды подбирались к «пингвинам» на расстояние в одну шайбу, но второй гол Чеда Рудевела в сезоне после выигранного Евгением Малкиным вбрасывания за шесть минут до конца встречи окончательно расставил все точки над «i».
При этом последние десять минут игры дались командам очень тяжело
«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2.
Великолепно выступающий дома, где побеждает уже на протяжении 13-ти встреч подряд «Вашингтон» на выезде не так успешен, хотя тоже имеет в целом очень неплохую статистику (16−8−6).
На этот раз команда Барри Троца, опять вынужденная играть без травмированных защитников Мэтта Нисканена и Брукса Орпика, а также нападающего первого звена Ти Джея Оши, нарвалась на находящийся в отличной форме «Нэшвилл».
В составе «Предаторз» сразу несколько хоккеистов приковывают к себе в последнее время повышенное внимание, но главным действующим лицом является, конечно, молодой швед Филип Форсберг.
Форварда в свое время на драфте выбрали как раз «Кэпиталз», однако отдали в «Предаторз» в трейде за постаревшего Мартина Эрата….
Теперь же Филип шел на фантастический рекорд в матче против бывшей команды: он мог стать первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось оформить
Первый период «Нэшвилл» проиграл
Ну, а затем шведский нападающий отличился и сам, оформив свою 23-ю шайбу в регулярном сезоне, прошив Филиппа Грубауэра мощнейшим щелчком в касание из правого круга вбрасывания.
Йози, набравший тоже отменную форму, в начале третьего периода установил на табло счет 4:1, оформив шестое взятие ворот в последних восьми матчах.
За три минуты до конца встречи россиянин Евгений Кузнецов своим броском вернул «Кэпс» надежду на спасение, но Форсберг сделал еще один голевой пас, и Виктор Арвидссон установил на табло окончательный счет встречи.
Оформить
Вряд ли может занести встречу себе в актив Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» вновь ушел со льда не только без заброшенных шайб и набранных очков, но и вообще без бросков в створ.
Это уже третий такой случай с Александром Великим в последних семи поединках его команды, в то время как в предыдущих 315-ти матчах это произошло лишь раз. Причем этот матч был для Ови 900-м в НХЛ, и он стал 11-м россиянином, достигшим этой цифры.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенз» — 2:3 ОТ.
Оформивший дубль в матче против «Монреаля» первый номер прошлогоднего драфта и главный претендент на звание лучшего новичка сезона Остон Мэттьюс достиг отметки в 30 шайб за чемпионат и стал третьим в истории «Торонто» дебютантом, добившимся этого показателя.
Ранее такое удавалось только Уэнделлу Кларку в сезоне 1985/86 и Даниэлю Маруа через три года, но Мэттьюс наверняка перебьет их показатели, так как играть еще достаточно, а его предшественники забросили 34 и 31 гол соответственно.
Впрочем, победу «Мэйпл Лифс» одержать все равно не удалось. В основное время голы американского суперновичка уравновесили броски Макса Пачьоретти и Алекса Гальченюка, которому ассистировал Никита Нестеров, а в овертайме победу «Канадиенз» принес Эндрю Шоу. В его голе поучаствовал Андрей Марков.
Для голкипера «Монреаля» Кэри Прайса эта победа стала 259-й в карьере в регулярных чемпионатах, и он сравнялся на третьей месте в клубной истории по этому показателю с легендарным Кеном Драйденом.
Другие матчи.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 4:1
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:0
«Нью-Джерси Девилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 ОТ «Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4
«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» — 3:5.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский получил день отдыха, но его сменщик финн Йонас Корписало не подвел и отыграл матч против «Айлендерс» на ноль, а
Шикарный гол россиянина Михаила Григоренко в ворота своей бывшей команды «Баффало» сделал счет в матче 3:0 в пользу «Колорадо», но эта радость стала для «Эвеланш» последней в игре — «Сэйбрз» забросили пять шайб подряд и вырвали победу.
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