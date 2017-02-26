В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия!
Удивительное — рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кто из российских хоккеистов доходил до этого рубежа? Всего 10 человек. Это….
1316 — Алексей Ковалев.
1301 — Сергей Гончар.
1248 — Сергей Федоров.
1182 — Вячеслав Козлов.
1068 — Сергей Зубов.
990 — Александр Могильный.
971 — Андрей Марков.
953 — Павел Дацюк.
921 — Игорь Ларионов.
900 — Александр Овечкин.
В начале следующего сезона 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ должен провести Андрей Марков, а в конце сезона — Овечкин. Вообще у Саши есть потенциал, чтобы обогнать даже Алексея Ковалева.
Матч с «Нэшвиллом» начался неплохо — форвард хозяев Том Уилсон открыл счет.
Но потом защитник «хищников» Роман Йоси замкнул пустой угол. А вскоре прекрасным щелчком забил форвард Филип Форсберг. Тут нужно напомнить, что Форсберг был выбран на драфте-2012 именно «Вашингтоном» в первом раунде, под номером 11. Но затем «гениальный» генменеджер Джордж Макфи в 2013-м обменял Фоппу на ветерана Мартина Эрата и молодого Майкла Латту.
Это до сих пор считают одной из худших сделок в истории «Вашингтона». Новички абсолютно ничем не помогли «Кэпиталз». Форсберг же стал королем в «Нэшвилле» — в двух прошлых матчах делал по
В общем, «Вашингтон» вдрызг проиграл матч — 2:5. Представляю, как был расстроен тренер Барри Тротц, который играл против своей бывшей команды — он отдал «Нэшвиллу» аж 15 лет жизни.
Александр Овечкин же славен тем, что всегда очень много бросает. Уже сейчас — он лидер среди всех россиян (4451) по броскам за карьеру, обгоняя даже Федорова (3985). В истории НХЛ он находится на 15-м месте — и это в 31 год!
Лидер — Рэй Бурк (6206),
Но вот удивительное — три матча из девяти пришлись на последний месяц!
Три баранки в последних семи играх. Как это может быть? Почему заглох самый знаменитый хоккейный пулемет?
Выдвигаются разные версии:
— у Овечкина — травма;.
— он на
— так сказывается семейная жизнь, он ведь уже женился;.
— модель «Вашингтона» изменена так, что теперь вся команда не играет на одного своего лидера.
Я думаю, ближе к правде последний вариант. Но видеть такого Овечкина непривычно. Надеюсь, что он зажжет в
|26.02.2017 01:00
|Регулярный чемпионат
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|5:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 3:0, 2:1)
|Питер Лавиолетт
|Барри Тротц
|Юусе Сарос
|Филипп Грубауэр 57:23 (Ф. Грубауэр 59:08)
|1-й период
|Том Уилсон (Дж. Бигл, Д. Винник)
|01:12
|07:24
|Мэттью Ирвин
|14:56
|Харри Золнирчук
|Том Уилсон
|14:56
|Александр Овечкин
|17:01
|2-й период
|21:56
|Роман Йоси (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
|Дмитрий I Орлов
|24:10
|28:54
|Филип Форсберг (В. Арвидссон, Р. Эллис)
|Александр Овечкин
|31:17
|31:57
|Майк Фишер (Р. Эллис, Пи.Кей. Суббан)
|3-й период
|Дмитрий I Орлов
|52:04
|52:07
|Роман Йоси (Р. Джохансен)
|53:55
|Майк Фишер
|53:55
|Майк Фишер
|Том Уилсон
|53:55
|Том Уилсон
|53:55
|Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс)
|57:03
|59:08
|п.в.
|Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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