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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28893625/
26 февраля 2017, 10:03 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия!

Удивительное — рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.

Удивительное — рядом. Капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> проводил 900-й матч в <span class=error>НХЛ</span> но абсолютно исчез на площадке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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Во-первых, Александра Овечкина надо поздравить. Он проводил 900-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кто из российских хоккеистов доходил до этого рубежа? Всего 10 человек. Это….

1316 — Алексей Ковалев.

1301 — Сергей Гончар.

1248 — Сергей Федоров.

1182 — Вячеслав Козлов.

1068 — Сергей Зубов.

990 — Александр Могильный.

971 — Андрей Марков.

953 — Павел Дацюк.

921 — Игорь Ларионов.

900 — Александр Овечкин.

В начале следующего сезона 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ должен провести Андрей Марков, а в конце сезона — Овечкин. Вообще у Саши есть потенциал, чтобы обогнать даже Алексея Ковалева.

Во-вторых, юбилей Овечкину совершенно не удался. «Вашингтон» — лидер турнирной таблицы. Команду искупал в похвалах пару дней назад сам Уэйн Гретцки, а об Александре Великом он сказал, что кэп «Кэпиталз» горит желанием взять Кубок Стэнли, чем ему очень нравится.

Матч с «Нэшвиллом» начался неплохо — форвард хозяев Том Уилсон открыл счет.

Но потом защитник «хищников» Роман Йоси замкнул пустой угол. А вскоре прекрасным щелчком забил форвард Филип Форсберг. Тут нужно напомнить, что Форсберг был выбран на драфте-2012 именно «Вашингтоном» в первом раунде, под номером 11. Но затем «гениальный» генменеджер Джордж Макфи в 2013-м обменял Фоппу на ветерана Мартина Эрата и молодого Майкла Латту.

Это до сих пор считают одной из худших сделок в истории «Вашингтона». Новички абсолютно ничем не помогли «Кэпиталз». Форсберг же стал королем в «Нэшвилле» — в двух прошлых матчах делал по хет-трику, а теперь набрал 3 (1+2) очка.

В общем, «Вашингтон» вдрызг проиграл матч — 2:5. Представляю, как был расстроен тренер Барри Тротц, который играл против своей бывшей команды — он отдал «Нэшвиллу» аж 15 лет жизни.

Александр Овечкин же славен тем, что всегда очень много бросает. Уже сейчас — он лидер среди всех россиян (4451) по броскам за карьеру, обгоняя даже Федорова (3985). В истории НХЛ он находится на 15-м месте — и это в 31 год!

Лидер — Рэй Бурк (6206), где-то на горизонте — Уэйн Гретцки (5089). Их всех Овечкин может обогнать. Всего девять раз в карьере он не нанес ни одного броска по воротам.

Но вот удивительное — три матча из девяти пришлись на последний месяц!

Три баранки в последних семи играх. Как это может быть? Почему заглох самый знаменитый хоккейный пулемет?

Выдвигаются разные версии:

— у Овечкина — травма;.

— он на что-то обиделся;.

— так сказывается семейная жизнь, он ведь уже женился;.

— модель «Вашингтона» изменена так, что теперь вся команда не играет на одного своего лидера.

Я думаю, ближе к правде последний вариант. Но видеть такого Овечкина непривычно. Надеюсь, что он зажжет в плей-офф.

26.02.2017 01:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 5:2 Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 3:0, 2:1)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Барри Тротц
Вратари
Юусе Сарос Филипп Грубауэр 57:23 (Ф. Грубауэр 59:08)
1-й период
Том Уилсон (Дж. Бигл, Д. Винник) 01:12
07:24 Мэттью Ирвин
14:56 Харри Золнирчук
Том Уилсон 14:56
Александр Овечкин 17:01
2-й период
21:56 Роман Йоси (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
Дмитрий I Орлов 24:10
28:54 Филип Форсберг (В. Арвидссон, Р. Эллис)
Александр Овечкин 31:17
31:57 Майк Фишер (Р. Эллис, Пи.Кей. Суббан)
3-й период
Дмитрий I Орлов 52:04
52:07 Роман Йоси (Р. Джохансен)
53:55 Майк Фишер
53:55 Майк Фишер
Том Уилсон 53:55
Том Уилсон 53:55
Евгений Кузнецов (Дж. Карлсон, Джаст. Уильямс) 57:03
59:08 п.в. Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
Статистика
11 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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