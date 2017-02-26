В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия!

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Во-первых, Александра Овечкина надо поздравить. Он проводил 900-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кто из российских хоккеистов доходил до этого рубежа? Всего 10 человек. Это….

1316 — Алексей Ковалев.

1301 — Сергей Гончар.

1248 — Сергей Федоров.

1182 — Вячеслав Козлов.

1068 — Сергей Зубов.

990 — Александр Могильный.

971 — Андрей Марков.

953 — Павел Дацюк.

921 — Игорь Ларионов.

900 — Александр Овечкин.

В начале следующего сезона 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ должен провести Андрей Марков, а в конце сезона — Овечкин. Вообще у Саши есть потенциал, чтобы обогнать даже Алексея Ковалева.

Во-вторых, юбилей Овечкину совершенно не удался. «Вашингтон» — лидер турнирной таблицы. Команду искупал в похвалах пару дней назад сам Уэйн Гретцки, а об Александре Великом он сказал, что кэп «Кэпиталз» горит желанием взять Кубок Стэнли, чем ему очень нравится.

Матч с «Нэшвиллом» начался неплохо — форвард хозяев Том Уилсон открыл счет.

Но потом защитник «хищников» Роман Йоси замкнул пустой угол. А вскоре прекрасным щелчком забил форвард Филип Форсберг. Тут нужно напомнить, что Форсберг был выбран на драфте-2012 именно «Вашингтоном» в первом раунде, под номером 11. Но затем «гениальный» генменеджер Джордж Макфи в 2013-м обменял Фоппу на ветерана Мартина Эрата и молодого Майкла Латту.

Это до сих пор считают одной из худших сделок в истории «Вашингтона». Новички абсолютно ничем не помогли «Кэпиталз». Форсберг же стал королем в «Нэшвилле» — в двух прошлых матчах делал по хет-трику, а теперь набрал 3 (1+2) очка.

В общем, «Вашингтон» вдрызг проиграл матч — 2:5. Представляю, как был расстроен тренер Барри Тротц, который играл против своей бывшей команды — он отдал «Нэшвиллу» аж 15 лет жизни.

Александр Овечкин же славен тем, что всегда очень много бросает. Уже сейчас — он лидер среди всех россиян (4451) по броскам за карьеру, обгоняя даже Федорова (3985). В истории НХЛ он находится на 15-м месте — и это в 31 год!

Лидер — Рэй Бурк (6206), где-то на горизонте — Уэйн Гретцки (5089). Их всех Овечкин может обогнать. Всего девять раз в карьере он не нанес ни одного броска по воротам.

Но вот удивительное — три матча из девяти пришлись на последний месяц!

Три баранки в последних семи играх. Как это может быть? Почему заглох самый знаменитый хоккейный пулемет?

Выдвигаются разные версии:

— у Овечкина — травма;.

— он на что-то обиделся;.

— так сказывается семейная жизнь, он ведь уже женился;.

— модель «Вашингтона» изменена так, что теперь вся команда не играет на одного своего лидера.