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26 февраля 2017, 9:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин в третий раз за месяц не нанёс ни одного броска в створ ворот

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:5).

Его игровое время составило 20:36. В нынешнем месяце это уже третий такой случай, до этого россиянин не попадал в створ в матчах с «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз».

До этого у Овечкина была серия из 316 матчей подряд, в которых он наносил хотя бы один бросок. В третьем периоде судьи не засчитали гол Овечкина из-за офсайда после тренерского видеопросмотра по запросу «Нэшвилла», поэтому этот бросок в статистику россиянина не вошёл.

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