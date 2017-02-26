Овечкин в третий раз за месяц не нанёс ни одного броска в створ ворот

Его игровое время составило 20:36. В нынешнем месяце это уже третий такой случай, до этого россиянин не попадал в створ в матчах с «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз».



До этого у Овечкина была серия из 316 матчей подряд, в которых он наносил хотя бы один бросок. В третьем периоде судьи не засчитали гол Овечкина из-за офсайда после тренерского видеопросмотра по запросу «Нэшвилла», поэтому этот бросок в статистику россиянина не вошёл.