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26 февраля 2017, 9:07 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Михаила Григоренко помог «Колорадо» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась со счетом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Габриэль Ландескуг (3-я и 60-я минуты), российский нападающий Михаил Григоренко (13), Тайсон Бэрри (15) и Блэйк Комо (37). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (18), Маркус Фолиньо (30) и Эван Родригес (38).

В другом матче дня «Ванкувер» дома уступил «Сан-Хосе» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

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