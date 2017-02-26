«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» в 900-м матче Овечкина в «регулярках» НХЛ
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» проиграли «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу на льду «Нэшвилла», завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу хозяев, у которых забили Роман Йоси (22-я и 53-я минуты), Филип Форсберг (29), Майк Фишер (32) и Виктор Арвидссон (60).
У «Вашингтона» отличились Том Уилсон (2) и россиянин Евгений Кузнецов (58).
Эта встреча стала 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Результаты других матчей дня:
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1;.
«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 (в овертайме);.
«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter