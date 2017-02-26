«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» в 900-м матче Овечкина в «регулярках» НХЛ

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Встреча, прошедшая в субботу на льду «Нэшвилла», завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу хозяев, у которых забили Роман Йоси (22-я и 53-я минуты), Филип Форсберг (29), Майк Фишер (32) и Виктор Арвидссон (60).

У «Вашингтона» отличились Том Уилсон (2) и россиянин Евгений Кузнецов (58).

Эта встреча стала 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Результаты других матчей дня:

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:1;.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 (в овертайме);.

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:0.