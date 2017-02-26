Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28893131/
26 февраля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передачи Нестерова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Монреаля» обыграли «Торонто» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Торонто», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1,1:0) в пользу «Монреаля», в составе которого отличились Макс Пачиоретти (28-я минута), Алекс Гальченюк (37) с передачи российского защитника Никиты Нестерова и Эндрю Шоу (62), которому ассистировал другой российский защитник Андрей Марков. У «Торонто» дублем отметился Остон Мэттьюс (11, 42).

В другом матче дня «Питтсбург» дома со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) обыграл «Филадельфию». В составе хозяев российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей на Чэда Руэдела (55) в моменте с 4-м голом «пингвинов».

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Емелин объяснил плохие результаты «Монреаля» физическим спадом у хоккеистов

Емелин объяснил плохие результаты «Монреаля» физическим спадом у хоккеистов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Монреаль» провел неудачный отрезок в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за физического спада у игроков команды. Такое мнение выразил российский защитник клуба Алексей Емелин.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский