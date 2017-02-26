Передачи Нестерова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу на льду «Торонто», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1,1:0) в пользу «Монреаля», в составе которого отличились Макс Пачиоретти (28-я минута), Алекс Гальченюк (37) с передачи российского защитника Никиты Нестерова и Эндрю Шоу (62), которому ассистировал другой российский защитник Андрей Марков. У «Торонто» дублем отметился Остон Мэттьюс (11, 42).

В другом матче дня «Питтсбург» дома со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) обыграл «Филадельфию». В составе хозяев российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей на Чэда Руэдела (55) в моменте с 4-м голом «пингвинов».