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26 февраля 2017, 8:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в присутствии 67318 зрителей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Филадельфию» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге на футбольной арене Heinz Field в рамках Stadium Series, игру посетило 67 318 зрителей.

Встреча прошла в рамках стадионной серии НХЛ. Увеличить
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В составе победителей отличились Сидни Кросби (12), Ник Бонино (27), Мэтт Каллен (42) и Чад Рудевел (55). У гостей шайбы забросили Якуб Ворачек (32) и Шейн Гостисбер (47). Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 61-е очко в сезоне (25+36) в 53 матчах.

«Питтсбург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах. «Филадельфия» идет на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 63 очка после 61 игры.

Stadium Series — серия матчей на открытом воздухе между командами НХЛ.

26.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Heinz Field
Питтсбург Пингвинз 4:2 Филадельфия Флайерз
(1:0, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Дэйв Хэкстол
Вратари
Мэттью Мюррей Михал Нойвирт
1-й период
06:39 Евгений Малкин
11:18 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, С. Уилсон)
Иван Проворов 16:25
2-й период
Шейн Гостисбеер 25:08
26:44 Ник Бонино (Дж. Гюнтцель, Б. Дюмулин)
27:20 Эрик Фер
30:50 Крис Куниц
Дэйл Уис 30:50
Якуб Ворачек (Э. Макдональд) 31:14
Брэндон Мэннинг 39:09
3-й период
41:50 Мэтт Каллен (Т. Кюнхакль, Э. Фер)
46:34 Джейк Гюнтцель
Шейн Гостисбеер (К. Жиру, Б. Шенн) 46:48
51:19 Кэмерон Гонс
54:06 Чад Руведел (Е. Малкин)
Шейн Гостисбеер 55:41
Уэйн Симмондс 58:00
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Я. Ворачек (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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