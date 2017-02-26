Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в присутствии 67318 зрителей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей отличились Сидни Кросби (12), Ник Бонино (27), Мэтт Каллен (42) и Чад Рудевел (55). У гостей шайбы забросили Якуб Ворачек (32) и Шейн Гостисбер (47). Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 61-е очко в сезоне (25+36) в 53 матчах.

«Питтсбург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах. «Филадельфия» идет на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 63 очка после 61 игры.

Stadium Series — серия матчей на открытом воздухе между командами НХЛ.