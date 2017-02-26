Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в присутствии 67318 зрителей
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Филадельфию» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Питтсбурге на футбольной арене Heinz Field в рамках Stadium Series, игру посетило 67 318 зрителей.
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В составе победителей отличились Сидни Кросби (12), Ник Бонино (27), Мэтт Каллен (42) и Чад Рудевел (55). У гостей шайбы забросили Якуб Ворачек (32) и Шейн Гостисбер (47). Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав 61-е очко в сезоне (25+36) в 53 матчах.
«Питтсбург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 60 матчах. «Филадельфия» идет на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 63 очка после 61 игры.
Stadium Series — серия матчей на открытом воздухе между командами НХЛ.
|26.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Heinz Field
|Питтсбург Пингвинз
|4:2
|Филадельфия Флайерз
|(1:0, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Михал Нойвирт
|1-й период
|06:39
|Евгений Малкин
|11:18
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, С. Уилсон)
|Иван Проворов
|16:25
|2-й период
|Шейн Гостисбеер
|25:08
|26:44
|Ник Бонино (Дж. Гюнтцель, Б. Дюмулин)
|27:20
|Эрик Фер
|30:50
|Крис Куниц
|Дэйл Уис
|30:50
|Якуб Ворачек (Э. Макдональд)
|31:14
|Брэндон Мэннинг
|39:09
|3-й период
|41:50
|Мэтт Каллен (Т. Кюнхакль, Э. Фер)
|46:34
|Джейк Гюнтцель
|Шейн Гостисбеер (К. Жиру, Б. Шенн)
|46:48
|51:19
|Кэмерон Гонс
|54:06
|Чад Руведел (Е. Малкин)
|Шейн Гостисбеер
|55:41
|Уэйн Симмондс
|58:00
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Я. Ворачек (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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