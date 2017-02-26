Емелин объяснил плохие результаты «Монреаля» физическим спадом у хоккеистов

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В середине февраля Мишель Террьен был уволен с поста главного тренера «Монреаля», его место занял Клод Жюльен. В текущем месяце команда одержала три победы и потерпела восемь поражений.

«У нас было хорошее начало сезона, да и в принципе до начала февраля “Монреаль” играл неплохо. В феврале начался физический спад, поэтому стали много проигрывать. Все в команде активно работают над тем, чтобы преодолеть эту неприятную ситуацию. Не всегда все получается, но мы верим в свои силы и рассчитываем вернуться на победный путь», — сказал Емелин.

Российский хоккеист отметил, что команде нужно время, чтобы адаптироваться к требования нового главного тренера. «После смены тренера некоторые вещи меняются, поэтому команда не может сразу приспособиться к новым условиям. Все-таки с Террьеном мы немало поработали вместе и привыкли к его требованиям. Сейчас мы перестраиваемся и адаптируемся к новой системе», — отметил Емелин.

Также защитник поделился мнение о предстоящем матче с «Торонто». «На данной стадии сезона всем команда очень нужны очки, — сказал Емелин. — С “Торонто” наверняка будет очень тяжелая игра, будет много бросков, каждый будет стараться забросить шайбу. Я думаю, что зрители увидят атакующий хоккей с большим количеством голевых моментов. Тот, кто допустит меньше ошибок в этот субботний вечер, одержит победу в этом противостоянии».

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На счету Емелина восемь очков (2+6) в 59 матчах сезона.