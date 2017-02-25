НХЛ отклонила апелляцию Верметта на 10-матчевую дисквалификацию

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.



Верметт был наказан за за удар клюшкой лайнсмена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:0). Кроме того, игрок оштрафован на 97,2 тыс. долларов, которые пойдут в фонд помощи игрокам в чрезвычайных ситуациях. Четыре матча из 10 Верметт уже пропустил.