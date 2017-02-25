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25 февраля 2017, 20:13 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

IIHF обсудит перспективы участия игроков НХЛ в ОИ на следующей неделе

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит перспективы участия игроков НХЛ на Олимпийских играх 2018 года на следующей неделе, заявил агентству «Р-Спорт» глава организации и член МОК Рене Фазель.

В феврале Фазель и президент МОК Томас Бах провели в Нью-Йорке встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов из североамериканской лиги в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Тем не менее, вопрос по-прежнему не решен. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что хоккеисты лиги не будут участвовать в Играх-2018, если сложившаяся ситуация не изменится, а лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде.

«Пока что ситуация с участием игроков из НХЛ на Олимпийских играх вперед не продвинулась, но на следующей неделе мы встретимся для обсуждения этого вопроса. Будем надеяться, что ситуация разрешится», — сказал Фазель по телефону.
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