IIHF обсудит перспективы участия игроков НХЛ в ОИ на следующей неделе

В феврале Фазель и президент МОК Томас Бах провели в Нью-Йорке встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов из североамериканской лиги в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Тем не менее, вопрос по-прежнему не решен. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что хоккеисты лиги не будут участвовать в Играх-2018, если сложившаяся ситуация не изменится, а лига не видит выгоды от участия в Олимпиаде.

«Пока что ситуация с участием игроков из НХЛ на Олимпийских играх вперед не продвинулась, но на следующей неделе мы встретимся для обсуждения этого вопроса. Будем надеяться, что ситуация разрешится», — сказал Фазель по телефону.