Гретцки: Овечкин готов отдать все ради победы в Кубке Стэнли

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«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом, — приводит пресс-служба лиги слова Гретцки, сказанные им в интервью телеканалу CSN Mid-Atlantic. — Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать все, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде».

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с сезона-2005/06 и еще ни разу не становился победителем Кубка Стэнли. Гретцки — четырехкратный обладатель трофея.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка (27+27) в 60 матчах регулярного чемпионата. «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.