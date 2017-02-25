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25 февраля 2017, 10:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гретцки: Овечкин готов отдать все ради победы в Кубке Стэнли

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки отметил большое желание российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завоевать главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кубок Стэнли.

По мнению легендарного нападающего такие игроки как Овечкин нужны любой команде. Увеличить
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«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом, — приводит пресс-служба лиги слова Гретцки, сказанные им в интервью телеканалу CSN Mid-Atlantic. — Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать все, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде».

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с сезона-2005/06 и еще ни разу не становился победителем Кубка Стэнли. Гретцки — четырехкратный обладатель трофея.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка (27+27) в 60 матчах регулярного чемпионата. «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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