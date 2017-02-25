Гретцки: Овечкин готов отдать все ради победы в Кубке Стэнли
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки отметил большое желание российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина завоевать главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кубок Стэнли.
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«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом, — приводит
Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с сезона-2005/06 и еще ни разу не становился победителем Кубка Стэнли. Гретцки — четырехкратный обладатель трофея.
В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка (27+27) в 60 матчах регулярного чемпионата. «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
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