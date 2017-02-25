«Даллас» победил «Аризону», дважды уступая в счёте

Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



В составе «Далласа» голы забили Девин Шор (15-я минута), Джон Клингберг (39), Джейми Бенн (44), Лаури Корпикоски (50) и Коди Икин (56). За «Аризону» отличились Радим Врбата (8) и Мартин Ганзал (34).



Нападающий «Койотс» Александр Бурмистров провёл на льду 7 минут, однако результативными действиями не отметился.