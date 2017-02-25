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25 февраля 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» победил «Аризону», дважды уступая в счёте

«Даллас Старз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Далласа» голы забили Девин Шор (15-я минута), Джон Клингберг (39), Джейми Бенн (44), Лаури Корпикоски (50) и Коди Икин (56). За «Аризону» отличились Радим Врбата (8) и Мартин Ганзал (34).

Нападающий «Койотс» Александр Бурмистров провёл на льду 7 минут, однако результативными действиями не отметился.

25.02.2017 04:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Даллас Старз 5:2 Аризона Койотс
(1:1, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
Линди Рафф Дэйв Типпетт
Вратари
Кари Лехтонен Луи Доминге
1-й период
01:14 Дэн Хэмьюс
Кристиан Дворак 03:26
Радим Врбата (М. Доми, А. Голигоски) 07:06
14:12 Девин Шор (И. Гудлер, Э. Линделл)
2-й период
21:48 Джейми Олексяк
21:48 Джейми Олексяк
Оливер Экман-Ларссон 26:55
Кристиан Дворак 30:22
Мартин Ганзал (Р. Врбата, К. Мерфи) 33:59
Джордан Мартинук 37:29
38:58 Йон Клингберг (Дж. Спецца, Д. Шор)
3-й период
43:03 Джейми Бенн (Джор. Бенн, Э. Линделл)
43:56 Джейми Олексяк
Оливер Экман-Ларссон 46:32
49:22 Лаури Корпикоски (Дж. Олексяк, Р. Факса)
Макс Доми 53:47
55:58 Коди Икин (Джей. Бенн, Б. Ритчи)
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джей. Бенн (Даллас Старз), Э. Линделл (Даллас Старз), Д. Шор (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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