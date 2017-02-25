«Даллас» победил «Аризону», дважды уступая в счёте
«Даллас Старз» уверенно обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Далласа» голы забили Девин Шор (15-я минута), Джон Клингберг (39), Джейми Бенн (44), Лаури Корпикоски (50) и Коди Икин (56). За «Аризону» отличились Радим Врбата (8) и Мартин Ганзал (34).
Нападающий «Койотс» Александр Бурмистров провёл на льду 7 минут, однако результативными действиями не отметился.
|25.02.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|American Airlines Center
|Даллас Старз
|5:2
|Аризона Койотс
|(1:1, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Кари Лехтонен
|Луи Доминге
|1-й период
|01:14
|Дэн Хэмьюс
|Кристиан Дворак
|03:26
|Радим Врбата (М. Доми, А. Голигоски)
|07:06
|14:12
|Девин Шор (И. Гудлер, Э. Линделл)
|2-й период
|21:48
|Джейми Олексяк
|21:48
|Джейми Олексяк
|Оливер Экман-Ларссон
|26:55
|Кристиан Дворак
|30:22
|Мартин Ганзал (Р. Врбата, К. Мерфи)
|33:59
|Джордан Мартинук
|37:29
|38:58
|Йон Клингберг (Дж. Спецца, Д. Шор)
|3-й период
|43:03
|Джейми Бенн (Джор. Бенн, Э. Линделл)
|43:56
|Джейми Олексяк
|Оливер Экман-Ларссон
|46:32
|49:22
|Лаури Корпикоски (Дж. Олексяк, Р. Факса)
|Макс Доми
|53:47
|55:58
|Коди Икин (Джей. Бенн, Б. Ритчи)
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Джей. Бенн (Даллас Старз), Э. Линделл (Даллас Старз), Д. Шор (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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