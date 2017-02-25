«Каролина» всухую обыграла «Оттаву», прервав серию из 5 поражений
«Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голы в этом матче забили Джордан Стаал (2-я минута), Элиас Линдхольм (36) и Виктор Стольберг (40). Филлип Ди Джузеппе записал на свой счёт 2 голевые передачи. Голкипер «Харрикейнз» Эдди Лак отразил все 34 броска по своим воротам, оформив «сухарь».
Благодаря этому результату «Каролина» прервала серию из 5 поражений.
|25.02.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|3:0
|Оттава Сенаторз
|(1:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Ги Буше
Вратари
|Эдди Лэк
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|01:19
|Джордан Стаал (Ф. Ди Джузеппе, Б. Макгинн)
|2-й период
|Зак Смит
|28:28
|35:16
|Элиас Линдхольм (Ф. Ди Джузеппе, Джор. Стаал)
|39:18
|Виктор Столберг (С. Ахо, В. Раск)
|3-й период
|44:23
|Джейкоб Славин
|Марк Мето
|49:50
|52:51
|Джей Макклемент
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Э. Лэк (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз), Ф. Ди Джузеппе (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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