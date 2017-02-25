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25 февраля 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Каролина» всухую обыграла «Оттаву», прервав серию из 5 поражений

«Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Джордан Стаал (2-я минута), Элиас Линдхольм (36) и Виктор Стольберг (40). Филлип Ди Джузеппе записал на свой счёт 2 голевые передачи. Голкипер «Харрикейнз» Эдди Лак отразил все 34 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Благодаря этому результату «Каролина» прервала серию из 5 поражений.

25.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 3:0 Оттава Сенаторз
(1:0, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Билл Питерс Ги Буше
Вратари
Эдди Лэк Крэйг Андерсон
1-й период
01:19 Джордан Стаал (Ф. Ди Джузеппе, Б. Макгинн)
2-й период
Зак Смит 28:28
35:16 Элиас Линдхольм (Ф. Ди Джузеппе, Джор. Стаал)
39:18 Виктор Столберг (С. Ахо, В. Раск)
3-й период
44:23 Джейкоб Славин
Марк Мето 49:50
52:51 Джей Макклемент
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Лэк (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз), Ф. Ди Джузеппе (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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