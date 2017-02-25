«Каролина» всухую обыграла «Оттаву», прервав серию из 5 поражений

Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Голы в этом матче забили Джордан Стаал (2-я минута), Элиас Линдхольм (36) и Виктор Стольберг (40). Филлип Ди Джузеппе записал на свой счёт 2 голевые передачи. Голкипер «Харрикейнз» Эдди Лак отразил все 34 броска по своим воротам, оформив «сухарь».



Благодаря этому результату «Каролина» прервала серию из 5 поражений.