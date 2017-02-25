Шайба Баркова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»
«Флорида Пантерз» уступил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Калгари» отличились Сэм Беннетт (9-я минута), Микаэль Баклунд (11), Дерик Энгелланд (14) и Трой Брауэр (27). За «Флориду» голы забили Ник Бьюгстад (5) и Александр Барков (18).
Эта победа стала для «Калгари» третьей подряд. «Флорида» проиграла вторую встречу кряду после серии из 5 побед.
|25.02.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|BB&T Center
|Флорида Пантерз
|2:4
|Калгари Флэймз
|(2:3, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
|Том Роу
|Глен Гулутзан
Вратари
|Роберто Луонго 57:38 (Р. Луонго 58:10-58:22)
|Чед Джонсон
|1-й период
|Михаэл Фролик
|03:21
|04:54
|Ник Бьюгстад (Ю. Йокинен, Рил. Смит)
|Сэм Беннетт (М. Стоун, Т. Брауэр)
|08:57
|Микаэль Баклунд (М. Фролик, М. Ткачак)
|10:16
|Дерик Энгелланд (М. Фролик, М. Ткачак)
|13:51
|17:20
|Александр Барков (Дж. Юбердо, Рил. Смит)
|2-й период
|Марк Джиордано
|22:59
|Трой Брауэр (М. Стэйджан, Л. Бума)
|26:19
|39:20
|Винс Трочек
|Ти. Джей. Броди
|39:20
|3-й период
|Трой Брауэр
|47:58
|51:33
|Яромир Ягр
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ч. Джонсон (Калгари Флэймз), Т. Брауэр (Калгари Флэймз), А. Барков (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter