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25 февраля 2017, 10:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шайба Баркова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

«Флорида Пантерз» уступил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Сэм Беннетт (9-я минута), Микаэль Баклунд (11), Дерик Энгелланд (14) и Трой Брауэр (27). За «Флориду» голы забили Ник Бьюгстад (5) и Александр Барков (18).

Эта победа стала для «Калгари» третьей подряд. «Флорида» проиграла вторую встречу кряду после серии из 5 побед.

25.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Флорида Пантерз 2:4 Калгари Флэймз
(2:3, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Том Роу Глен Гулутзан
Вратари
Роберто Луонго 57:38 (Р. Луонго 58:10-58:22) Чед Джонсон
1-й период
Михаэл Фролик 03:21
04:54 Ник Бьюгстад (Ю. Йокинен, Рил. Смит)
Сэм Беннетт (М. Стоун, Т. Брауэр) 08:57
Микаэль Баклунд (М. Фролик, М. Ткачак) 10:16
Дерик Энгелланд (М. Фролик, М. Ткачак) 13:51
17:20 Александр Барков (Дж. Юбердо, Рил. Смит)
2-й период
Марк Джиордано 22:59
Трой Брауэр (М. Стэйджан, Л. Бума) 26:19
39:20 Винс Трочек
Ти. Джей. Броди 39:20
3-й период
Трой Брауэр 47:58
51:33 Яромир Ягр
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ч. Джонсон (Калгари Флэймз), Т. Брауэр (Калгари Флэймз), А. Барков (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости Матчи Состав Статистика
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