Шайба Баркова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



В составе «Калгари» отличились Сэм Беннетт (9-я минута), Микаэль Баклунд (11), Дерик Энгелланд (14) и Трой Брауэр (27). За «Флориду» голы забили Ник Бьюгстад (5) и Александр Барков (18).



Эта победа стала для «Калгари» третьей подряд. «Флорида» проиграла вторую встречу кряду после серии из 5 побед.