«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отдал голевой пас
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон (13-я минута) и Джастин Уильямс (46). За «Эдмонтон» шайбу забросил Леон Драйзайтль (21).
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 и 20 минут соответственно.
|25.02.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:1
|Эдмонтон Ойлерз
|(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Брэден Холтби
|Кэм Тэлбот 58:00
|1-й период
|12:22
|Том Уилсон (Дм. Орлов, Т. Чорни)
|Оскар Клефбом
|12:58
|2-й период
|Леон Драйзайтль (А. Секера, К. Макдэвид)
|20:35
|3-й период
|Эрик Грайба
|42:15
|45:48
|Джастин Уильямс (Дж. Бигл, К. Алзнер)
Статистика
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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