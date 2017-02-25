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25 февраля 2017, 10:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отдал голевой пас

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> победил Эдмонтон <span class=error>Ойлерз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон (13-я минута) и Джастин Уильямс (46). За «Эдмонтон» шайбу забросил Леон Драйзайтль (21).

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 и 20 минут соответственно.

25.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:1 Эдмонтон Ойлерз
(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Тодд Маклеллан
Вратари
Брэден Холтби Кэм Тэлбот 58:00
1-й период
12:22 Том Уилсон (Дм. Орлов, Т. Чорни)
Оскар Клефбом 12:58
2-й период
Леон Драйзайтль (А. Секера, К. Макдэвид) 20:35
3-й период
Эрик Грайба 42:15
45:48 Джастин Уильямс (Дж. Бигл, К. Алзнер)
Статистика
0 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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Вашингтон Кэпиталз
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