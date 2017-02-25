«Вашингтон» победил «Эдмонтон», Орлов отдал голевой пас

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Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон (13-я минута) и Джастин Уильямс (46). За «Эдмонтон» шайбу забросил Леон Драйзайтль (21).



Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 и 20 минут соответственно.