Хоккеист «Ванкувера» Трямкин помещен в карантин из-за симптомов свинки

«Симптомы были обнаружены у Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, — цитирует Беннинга пресс-служба клуба. — У Троя Стечера диагноз был подтвержден. Мы будем соблюдать все правила в целях предотвратить дальнейшее заражение».

В 50 матчах текущего чемпионата НХЛ 22-летний Трямкин набрал семь очков (1+6).