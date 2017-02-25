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25 февраля 2017, 10:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Ванкувера» Трямкин помещен в карантин из-за симптомов свинки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин и еще четверо его партнеров по команде помещены в карантин из-за симптомов свинки. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джим Беннинг.

«Симптомы были обнаружены у Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, — цитирует Беннинга пресс-служба клуба. — У Троя Стечера диагноз был подтвержден. Мы будем соблюдать все правила в целях предотвратить дальнейшее заражение».

В 50 матчах текущего чемпионата НХЛ 22-летний Трямкин набрал семь очков (1+6).

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