Хоккеист «Ванкувера» Трямкин помещен в карантин из-за симптомов свинки
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин и еще четверо его партнеров по команде помещены в карантин
из-за симптомов свинки. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джим Беннинг.
«Симптомы были обнаружены у Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, — цитирует Беннинга
В 50 матчах текущего чемпионата НХЛ 22-летний Трямкин набрал семь очков (1+6).
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