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25 февраля 2017, 0:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» обменял нападающего Патрика Ивза в «Анахайм»

«Даллас Старз» совершил обмен с «Анахайм Дакс», по которому в клуб из Калифорнии перешёл нападающий Патрик Ивз.

«Звёзды» получат условное право выбора во втором раунде драфта 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте «Анахайма».

32-летний Ивз в этом сезоне провёл 59 матчей, набрав 37 (21+16) очков, что является лучшим результатом в карьере, и делил первое место в гонке снайперов «Далласа» с Тайлером Сегином. Всего в НХЛ на его счету 227 (120+107) очков в 604 играх регулярных чемпионатов и 19 (9+10) очков в 76 матчах плей-офф.

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