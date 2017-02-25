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25 февраля 2017, 0:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Трямкин и ещё 4 игрока «Ванкувера» помещены в карантин из-за симптомов свинки

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что некоторые игроки команды, включая российского защитника Никиту Трямкина, были помещены в карантин из-за симптомов свинки.

«Мы очень серьёзно к этому относимся, потому что свинка может распространяться очень быстро. Трой Стечер на данный момент единственный игрок, чей диагноз подтвердился. У Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда были обнаружены симптомы. Мы будем соблюдать протокол, чтобы предотвратить распространение заболевания», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.

Ванкувер Кэнакс
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