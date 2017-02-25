Трямкин и ещё 4 игрока «Ванкувера» помещены в карантин из-за симптомов свинки
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что некоторые игроки команды, включая российского защитника Никиту Трямкина, были помещены в карантин
из-за симптомов свинки.
«Мы очень серьёзно к этому относимся, потому что свинка может распространяться очень быстро. Трой Стечер на данный момент единственный игрок, чей диагноз подтвердился. У Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда были обнаружены симптомы. Мы будем соблюдать протокол, чтобы предотвратить распространение заболевания», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter