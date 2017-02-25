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25 февраля 2017, 0:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Рутерфорд: Продление контракта с Шульцем будет приоритетом для «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд отметил, что клуб постарается сохранить защитника Джастина Шульца после завершения сезона.

«Мы ещё не обсуждали с Шульцем продление контракта, но это будет нашей приоритетной задачей в межсезонье», — цитирует Рутерфорда Pittsburgh Post-Gazette.

Шульц перешёл в «Питтсбург» по ходу предыдущего регулярного чемпионата из «Эдмонтон Ойлерз» и завоевал с командой Кубок Стэнли. Летом защитник подписал однолетний контракт на $ 1,4 млн, по окончании которого он станет ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне Шульц провёл 56 игр и набрал 39 (9+30) очков, занимая четвёртое место в списке бомбардиров команды.

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