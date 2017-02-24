Кэссиди: Худобин производит впечатление вратаря, который находит свою игру

«Худобин производит впечатление голкипера, который находит свою игру. Вот уже дважды подряд он даёт нам шанс одержать победу. Это то, что требуется от вратаря. Мы ничем не отличаемся от других команд. Нам нужны уверенные действия голкипера, чтобы процветать в этой лиге, и сегодня вечером мы получили таковые», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.