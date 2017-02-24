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24 февраля 2017, 22:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» продлил контракт с нападающим Берглундом на пять лет

Нападающий Патрик Берглунд продлил контракт с «Сент-Луис Блюз».

Новое соглашение рассчитано на пять лет, в течение которых центрфорвард заработает $ 19,25 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущий трёхлетний контракт Берглунда должен был закончиться после текущего сезона, по окончании которого он стал бы неограниченно свободным агентом. В 60 матчах нынешнего регулярного чемпионата нападающий набрал 24 (17+7) очка. Всего в НХЛ на его счету 286 (145+141) результативных баллов в 615 играх.

Сент-Луис Блюз
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