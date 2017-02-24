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24 февраля 2017, 15:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» стал первой командой, пропустившей 20 000 шайб в «регулярках» НХЛ

Шайба, заброшенная Джей Ти Миллером в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2), стала для канадской команды 20 000-й, пропущенной в регулярных чемпионатах НХЛ с 1917 года.

Эти 20 000 шайб были пропущены в 6474 играх с 1917 года и включают результаты предшественников «кленовых листьев» «Торонто Аренас» и «Торонто Сент-Патрик». Следующими по этому показателю идут «Рейнджерс», которые в 6248 играх с момента появления в НХЛ в 1927 году, пропустили 19 037 шайб.

Торонто Мэйпл Ливз
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