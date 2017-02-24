«Каролина» выставила Бикелла на драфт отказов
«Каролина Харрикейнз» выставила форварда Брайана Бикелла на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 30-летний форвард, прошедший курс лечения от рассеянного склероза, получил разрешение вернуться к играм.
«Харрикейнз» решили, что ему может потребоваться провести в Американской хоккейной более двух недель, максимально допустимых при отправке туда для набора кондиций, поэтому задействовали его отправку туда через процедуру отказов.
В 7 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона Бикелл забил 1 гол.
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