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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28880986/
24 февраля 2017, 12:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Каролина» выставила Бикелла на драфт отказов

«Каролина Харрикейнз» выставила форварда Брайана Бикелла на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 30-летний форвард, прошедший курс лечения от рассеянного склероза, получил разрешение вернуться к играм.

«Харрикейнз» решили, что ему может потребоваться провести в Американской хоккейной более двух недель, максимально допустимых при отправке туда для набора кондиций, поэтому задействовали его отправку туда через процедуру отказов.

В 7 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона Бикелл забил 1 гол.

Каролина Харрикейнз
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