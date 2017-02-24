«Каролина» выставила Бикелла на драфт отказов

«Харрикейнз» решили, что ему может потребоваться провести в Американской хоккейной более двух недель, максимально допустимых при отправке туда для набора кондиций, поэтому задействовали его отправку туда через процедуру отказов.



В 7 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона Бикелл забил 1 гол.