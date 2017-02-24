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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28880636/
24 февраля 2017, 11:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Клуб ECHL из Аляски прекратит существование из-за финансовых проблем

Владельцы клуба ECHL «Аляска Эйсез» из Анкориджа уведомили, что клуб прекратит своё существование после завершения текущего сезона.

В заявлении сообщается, что это вызвано финансовыми проблемами. За текущий сезон клуб потерял денег больше, чем за два предыдущих. Это связано со спадом продаж сезонных абонементов и посещаемости из-за сложной экономической обстановки в штате, а также снижением финансирования от спонсоров.

Общее снижение выручки по сравнению с прошлым сезоном составило около 862 тыс. долларов. Клуб существовал с 1989 года, а в ECHL выступал на протяжении последних 14 сезонов. В 2006 и 2011 годах выигрывал главный трофей лиги — Кубок Келли. В НХЛ «Аляска» сотрудничала с «Ванкувер Кэнакс».
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