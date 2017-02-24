Нападающий «Чикаго» Кейн признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.
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В матче с «Аризоной», в котором «Чикаго» одержал победу со счетом 6:3, Кейн оформил
Второй звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, в игре с «Колорадо» (4:2) забивший три гола. Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который во встрече с «Торонто» (2:1, по буллитам) отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.
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