Нападающий «Чикаго» Кейн признан первой звездой дня в НХЛ

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В матче с «Аризоной», в котором «Чикаго» одержал победу со счетом 6:3, Кейн оформил хет-трик.

Второй звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, в игре с «Колорадо» (4:2) забивший три гола. Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который во встрече с «Торонто» (2:1, по буллитам) отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.