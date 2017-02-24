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24 февраля 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Чикаго» Кейн признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

В матче с Аризоной в котором Чикаго одержал победу со счетом 6:3 <span class=error>Кейн</span> оформил <nobr>хет-трик.</nobr> Увеличить
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В матче с «Аризоной», в котором «Чикаго» одержал победу со счетом 6:3, Кейн оформил хет-трик.

Второй звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, в игре с «Колорадо» (4:2) забивший три гола. Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который во встрече с «Торонто» (2:1, по буллитам) отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

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Новости НХЛ

Впервые за 20 лет игроки «Чикаго» оформили хет-трики в двух матчах подряд

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн стал автором хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3). Американский игрок забросил по шайбе в каждом из периодов. Это были его 21-й, 22-й и 23-й голы в сезоне.
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