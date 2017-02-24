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24 февраля 2017, 10:19 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Худобин отразил 27 бросков

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Бостона» обыграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Бостона обыграли Лос-Анджелес в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршанд (на 4-й минуте), Давид Пастрняк (25), Доминик Мур (59) и Давид Крейчи (60). У «Лос-Анджелеса» на 19-й минуте забил Кевин Грэвел.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков.

«Бостон» в следующем матче 26 февраля сыграет на выезде с «Далласом». «Лос-Анджелес» 25 февраля примет «Анахайм».

24.02.2017 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 1:4 Бостон Брюинз
(1:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Брюс Кэссиди
Вратари
Петер Будай 58:48 (П. Будай 58:58-59:43, П. Будай 59:52) Антон Худобин
1-й период
Брэд Маршанд 03:16
Доминик Мур 16:44
18:12 Кевин Грэвел (А. Кемпе, А. Мартинес)
2-й период
23:19 Кайл Клиффорд
Давид Пастрняк (Р. Спунер, П. Бержерон) 24:43
Адам Маккуэйд 25:29
Здено Хара 35:31
38:08 Брэйден Макнэбб
Брэд Маршанд 38:08
3-й период
Доминик Мур (Б. Маршанд, А. Маккуэйд) п.в. 58:58
Давид Крейчи (Т. Краг) п.в. 59:52
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), А. Худобин (Бостон Брюинз), К. Грэвел (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Лос-Анджелес Кингз
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