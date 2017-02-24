«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Худобин отразил 27 бросков

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Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршанд (на 4-й минуте), Давид Пастрняк (25), Доминик Мур (59) и Давид Крейчи (60). У «Лос-Анджелеса» на 19-й минуте забил Кевин Грэвел.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков.

«Бостон» в следующем матче 26 февраля сыграет на выезде с «Далласом». «Лос-Анджелес» 25 февраля примет «Анахайм».