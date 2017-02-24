«Бостон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Худобин отразил 27 бросков
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Бостона» обыграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в четверг в
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков.
«Бостон» в следующем матче 26 февраля сыграет на выезде с «Далласом». «Лос-Анджелес» 25 февраля примет «Анахайм».
|24.02.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|1:4
|Бостон Брюинз
|(1:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Петер Будай 58:48 (П. Будай 58:58-59:43, П. Будай 59:52)
|Антон Худобин
|1-й период
|Брэд Маршанд
|03:16
|Доминик Мур
|16:44
|18:12
|Кевин Грэвел (А. Кемпе, А. Мартинес)
|2-й период
|23:19
|Кайл Клиффорд
|Давид Пастрняк (Р. Спунер, П. Бержерон)
|24:43
|Адам Маккуэйд
|25:29
|Здено Хара
|35:31
|38:08
|Брэйден Макнэбб
|Брэд Маршанд
|38:08
|3-й период
|Доминик Мур (Б. Маршанд, А. Маккуэйд)
|п.в.
|58:58
|Давид Крейчи (Т. Краг)
|п.в.
|59:52
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), А. Худобин (Бостон Брюинз), К. Грэвел (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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