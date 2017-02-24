Последним в НХЛ это удавалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Алексу Берроузу, который 5 и 7 января 2010 года забил в двух матчах по 3 гола. В 60 матчах текущего сезона на счету Форсберга 42 (22+20) очка.