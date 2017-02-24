Филип Форсберг — первый за последние 7 лет автор хет-трика в 2 матчах подряд
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча. 22-летний шведcкий игрок оформил
хет-трик во второй игре подряд.
Последним в НХЛ это удавалось форварду «Ванкувер Кэнакс» Алексу Берроузу, который 5 и 7 января 2010 года забил в двух матчах по 3 гола. В 60 матчах текущего сезона на счету Форсберга 42 (22+20) очка.
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