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24 февраля 2017, 10:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бурмистров прервал свою 5-матчевую безрезультативную серию

Форвард «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:6) отдал два голевых паса.

Российский нападающий прервал 5-матчевую безрезультативную серию. В 40 матчах текущего сезона на счету Бурмистрова 11 (1+10) очков.

24.02.2017 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 6:3 Аризона Койотс
(3:3, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Дэйв Типпетт
Вратари
Кори Кроуфорд Майк Смит
1-й период
00:37 Ник Шмолц (Дж. Тэйвз, Р. Паник)
Джейкоб Чикран (А. Бурмистров, М. Доми) 07:36
10:28 Райан Хартман (Мар. Хосса)
16:41 Патрик Кейн (Р. Хартман, Т. Киро)
Райан Уайт (А. Бурмистров, А. Голигоски) 17:42
Радим Врбата (М. Ганзал, Т. Ридер) 18:39
19:02 Брайан Кэмпбелл
2-й период
22:56 Михал Розивал (Н. Шмолц, Дж. Тэйвз)
26:12 Брайан Кэмпбелл
Александр Бурмистров 27:26
32:41 Патрик Кейн (Б. Сибрук)
38:14 Рихард Паник
38:14 Рихард Паник
3-й период
49:49 Патрик Кейн (А. Анисимов, А. Панарин)
Брендан Перлини 53:06
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
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