Бурмистров прервал свою 5-матчевую безрезультативную серию
Форвард «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:6) отдал два голевых паса.
Российский нападающий прервал 5-матчевую безрезультативную серию. В 40 матчах текущего сезона на счету Бурмистрова 11 (1+10) очков.
|24.02.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|6:3
|Аризона Койотс
|(3:3, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Кори Кроуфорд
|Майк Смит
|1-й период
|00:37
|Ник Шмолц (Дж. Тэйвз, Р. Паник)
|Джейкоб Чикран (А. Бурмистров, М. Доми)
|07:36
|10:28
|Райан Хартман (Мар. Хосса)
|16:41
|Патрик Кейн (Р. Хартман, Т. Киро)
|Райан Уайт (А. Бурмистров, А. Голигоски)
|17:42
|Радим Врбата (М. Ганзал, Т. Ридер)
|18:39
|19:02
|Брайан Кэмпбелл
|2-й период
|22:56
|Михал Розивал (Н. Шмолц, Дж. Тэйвз)
|26:12
|Брайан Кэмпбелл
|Александр Бурмистров
|27:26
|32:41
|Патрик Кейн (Б. Сибрук)
|38:14
|Рихард Паник
|38:14
|Рихард Паник
|3-й период
|49:49
|Патрик Кейн (А. Анисимов, А. Панарин)
|Брендан Перлини
|53:06
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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