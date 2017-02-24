«Чикаго» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Панарин и Анисимов сделали по передаче

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Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (3:3, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Ник Шмальц (на 1-й минуте), Райан Хартман (11), Патрик Кейн (17, 33, 50) и Михал Розсивал (23). Шестую шайбу «Чикаго» Кейн забросил после голевой комбинации с участием российских нападающих «Блэкхокс» Артема Анисимова и Артемия Панарина.

У «Аризоны» забивали Джейкоб Чикран (8), Райан Уайт (18) и Радим Врбата (19). Две голевых передачи партнерам отдал российский форвард «Койотис» Александр Бурмистров.