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24 февраля 2017, 9:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Чикаго» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Панарин и Анисимов сделали по передаче

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Чикаго обыграли Аризону в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (3:3, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Ник Шмальц (на 1-й минуте), Райан Хартман (11), Патрик Кейн (17, 33, 50) и Михал Розсивал (23). Шестую шайбу «Чикаго» Кейн забросил после голевой комбинации с участием российских нападающих «Блэкхокс» Артема Анисимова и Артемия Панарина.

У «Аризоны» забивали Джейкоб Чикран (8), Райан Уайт (18) и Радим Врбата (19). Две голевых передачи партнерам отдал российский форвард «Койотис» Александр Бурмистров.

24.02.2017 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 6:3 Аризона Койотс
(3:3, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Дэйв Типпетт
Вратари
Кори Кроуфорд Майк Смит
1-й период
00:37 Ник Шмолц (Дж. Тэйвз, Р. Паник)
Джейкоб Чикран (А. Бурмистров, М. Доми) 07:36
10:28 Райан Хартман (Мар. Хосса)
16:41 Патрик Кейн (Р. Хартман, Т. Киро)
Райан Уайт (А. Бурмистров, А. Голигоски) 17:42
Радим Врбата (М. Ганзал, Т. Ридер) 18:39
19:02 Брайан Кэмпбелл
2-й период
22:56 Михал Розивал (Н. Шмолц, Дж. Тэйвз)
26:12 Брайан Кэмпбелл
Александр Бурмистров 27:26
32:41 Патрик Кейн (Б. Сибрук)
38:14 Рихард Паник
38:14 Рихард Паник
3-й период
49:49 Патрик Кейн (А. Анисимов, А. Панарин)
Брендан Перлини 53:06
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
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