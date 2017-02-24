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24 февраля 2017, 9:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2.

В первом периоде команды обменялись голами Виктора Арвидссона и Джерома Игинлы. На 23-й минуте Патрик Вирхиок вывел гостей в лидеры. Удержать преимущество «Предаторз» не сумели.

Филип Форсберг двумя точными бросками сделал счёт 3:2 в пользу «Нэшвилла», а на последних секундах оформил хет-трик.

24.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 4:2 Колорадо Эвеланш
(1:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Джаред Беднар
Вратари
Пекка Ринне Джереми Смит 58:09 (Дж. Смит 59:23-59:41)
1-й период
Андреас Мартинсен 09:22
11:31 Виктор Арвидссон (К. Смит, Р. Йоси)
Джером Игинла (Дж. Митчелл) 17:52
2-й период
Патрик Уиркош (Дж. Игинла, А. Мартинсен) 22:34
25:26 Филип Форсберг (Р. Йоси, Р. Джохансен)
Натан Маккиннон 27:01
30:59 Филип Форсберг (Р. Джохансен)
3-й период
59:23 п.в. Филип Форсберг
Статистика
0 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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