Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн выразил надежду, что его партнёр по команде 39-летний Джером Игинла перейдёт в другой клуб, с которым сможет побороться за Кубок Стэнли. «Лавины» сохраняют лишь теоретические шансы выйти в кубковую стадию, занимая предпоследнее место в общей турнирной таблице.