Хет-трик Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2.
В первом периоде команды обменялись голами Виктора Арвидссона и Джерома Игинлы. На 23-й минуте Патрик Вирхиок вывел гостей в лидеры. Удержать преимущество «Предаторз» не сумели.
Филип Форсберг двумя точными бросками сделал счёт 3:2 в пользу «Нэшвилла», а на последних секундах оформил
|24.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|4:2
|Колорадо Эвеланш
|(1:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джаред Беднар
Вратари
|Пекка Ринне
|Джереми Смит 58:09 (Дж. Смит 59:23-59:41)
|1-й период
|Андреас Мартинсен
|09:22
|11:31
|Виктор Арвидссон (К. Смит, Р. Йоси)
|Джером Игинла (Дж. Митчелл)
|17:52
|2-й период
|Патрик Уиркош (Дж. Игинла, А. Мартинсен)
|22:34
|25:26
|Филип Форсберг (Р. Йоси, Р. Джохансен)
|Натан Маккиннон
|27:01
|30:59
|Филип Форсберг (Р. Джохансен)
|3-й период
|59:23
|п.в.
|Филип Форсберг
Статистика
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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